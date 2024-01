Nach dem Absturz des russischen Militärflugzeugs Il-76 haben Behörden die Namen des getöteten Piloten und weiterer fünf Besatzungsmitglieder veröffentlicht. «Das ist für alle ein nicht wieder gutzumachender Verlust. Unser Beileid gilt den Familien und Freunden der Helden», teilten die Behörden der Region Orenburg am Donnerstag mit. An Bord der Maschine waren nach russischen Angaben insgesamt 74 Menschen, darunter laut Verteidigungsministerium in Moskau auch 65 ukrainische Kriegsgefangene. Im Fall der am Mittwoch im Gebiet Belgorod abgestürzten Iljuschin sind viele Fragen offen.

25.01.2024 08:45