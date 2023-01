Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte ebenfalls per Telegram mit, in Teilen der Hauptstadt seien der Strom und die Heizung ausgefallen. Zuvor hatte er erklärt, eine Person sei durch herabfallende Trümmer einer zerstörten Drohne verletzt worden. Die Wrackteile hätten in einem Bezirk im Nordosten der Stadt eine Straße und ein Gebäude getroffen. Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig bestätigten.