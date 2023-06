Das neue Sanktionspaket gegen Russland ist am Freitag offiziell in Kraft getreten. Die Massnahmen zielen etwa darauf ab, die Umgehung der bisherigen Sanktionen zu verhindern, und nehmen auch drei Unternehmen in China ins Visier, wie aus einer Pressemitteilung der EU-Länder vom Freitag in Brüssel hervorging.

23.06.2023 15:09