Russische Grenzsoldaten haben nach Behördenangaben das Eindringen einer Gruppe Bewaffneter aus der Ukraine in das Gebiet Brjansk verhindert. Die Attacke sei zurückgeschlagen worden, schrieb Gebietsgouverneur Alexander Bogomas am Dienstag auf Telegram. Der Zwischenfall habe sich im Kreis Klimowo ereignet. Dieser grenzt an die Ukraine, aber auch an Belarus. Unabhängig überprüfen liessen sich die Angaben nicht. Bogomas sprach von einem "gut abgestimmten und heldenhaften Vorgehen" der Grenztruppen, die dem Geheimdienst FSB unterstehen. "Derzeit laufen Massnahmen, um die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten", schrieb er.

22.08.2023 15:30