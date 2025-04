Der französische Baustoffkonzern Saint Gobain hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert. Der Erlös sei um 3,2 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro geklettert, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Courbevoie mit. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein leichter Rückgang. Besonders schwungvoll war das Geschäft im Raum Americas. Auch im laufenden Jahr dürfte das Aktivitätsniveau in Nord- und Lateinamerika gut bleiben. Insgesamt rechnet das Unternehmen im laufenden Jahr mit einer operativen Marge von mehr als elf Prozent./jha/he