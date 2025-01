Damit das Begehren zustande kommt, muss die Koalition bis 7. Juli 2026 100'000 gültige Unterschriften sammeln. Am Dienstag stellte sie ihr Begehren in Bern den Medien vor. Immer wieder verletzten Konzerne mit Sitz in der Schweiz Menschenrechte und grundlegende Umweltbestimmungen, machte sie dabei geltend.