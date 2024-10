Die Titel von Sandoz stehen um 9.45 Uhr mit 3,3 Prozent im Plus auf 39,38 Franken, was einem neuen Allzeithoch entspricht. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Plus von über 40 Prozent. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI zeigt sich am Mittwoch mit 0,33 Prozent klar schwächer.