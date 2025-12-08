Laut einer Einschätzung des Experten von JPMorgan dürfte sich das Umsatzwachstum bei Sandoz im kommenden Jahr weiter beschleunigen. Dabei sollte sich sowohl das Generika als auch das Biosimilars-Geschäft vorteilhaft entwickeln. Auch bei der Kern-EBITDA-Marge geht er von einem robusten Wachstum und einer Ausweitung um 130 Basispunkte auf 22,6 Prozent aus.