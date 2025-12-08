Bis 10.45 Uhr legen Sandoz in einem freundlichen Gesamtmarkt um 3,4 Prozent auf 59,64 Franken zu. Seit Anfang Jahr haben die Aktien bereits gut 60 Prozent gewonnen und notieren auf einem neuen Höchststand seit dem Börsendebut vor gut zwei Jahren.
Laut einer Einschätzung des Experten von JPMorgan dürfte sich das Umsatzwachstum bei Sandoz im kommenden Jahr weiter beschleunigen. Dabei sollte sich sowohl das Generika als auch das Biosimilars-Geschäft vorteilhaft entwickeln. Auch bei der Kern-EBITDA-Marge geht er von einem robusten Wachstum und einer Ausweitung um 130 Basispunkte auf 22,6 Prozent aus.
In seinem aktuellen Modell seien generische GLP-1s noch nicht berücksichtigt, so der Experte weiter. Diese seien jedoch eine potenzielle Quelle für eine positive Überraschung im kommenden Jahr. Mit seinem neuen Kursziel von 66 Franken je Aktie sehe er noch weiteres Aufwärtspotenzial für die Titel und bleibe entsprechend beim Rating «Overweight».
an/cf
(AWP)