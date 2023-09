Auch in den USA will Sandoz wieder zulegen. «Dieses Jahr ist ein grosses Jahr für uns, weil Adalimumab in den USA, wo mit dem Wirkstoff 20 Milliarden Dollar umgesetzt werden, den Patentschutz verloren hat», erklärt der CEO. In Europa sei das Patent ebenfalls abgelaufen und Sandoz mit seinem Biosimilar bereits die Nummer eins. Auch für Stelara gegen Schuppenflechte, das bald die Exklusivität verliert, habe man ein «weit-fortgeschrittenes Biosimilar in der Pipeline».