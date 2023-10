Der anhängige Patentrechtsstreit war von der US-Gesellschaft beim United States District Court for the District of Delaware eingereicht worden, nachdem Sandoz mitgeteilt hatte, bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen abgekürzten Zulassungsantrag (Abbreviated New Drug Application, ANDA) eingereicht zu haben, um die Genehmigung für die Vermarktung generischer Versionen von Ingrezza vor Ablauf der im Orange Book aufgeführten Patente der Gesellschaft zu erhalten.