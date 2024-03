Die Generikaspezialistin Sandoz hat in den USA die Zulassung der Arzneimittelbehörde FDA für zwei Biosimilars des Osteoporose-Mittels Denosumab erhalten. Die beiden Biosimilars Wyost und Jubbonti seien mit den Referenzmedikamenten Xgeva und Prolia (Denosumab) austauschbar und von der FDA für alle Indikationen zugelassen, teilte Sandoz am Dienstagabend in einem Communiqué mit.

05.03.2024 19:49