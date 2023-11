Der Genernikahersteller Sandoz hat sich via die Ausgabe von drei Eurobonds neue Mittel in der Höhe von 2,0 Milliarden Euro beschafft. Nach einer Franken-Transaktion in der Vorwoche schliesst Sandoz damit seinen unmittelbaren Refinanzierungsbedarf nach der Abspaltung von Novartis ab.

08.11.2023 19:01