Der französische Pharmakonzern Sanofi hat einen möglichen Partner für sein Geschäft mit verschreibungsfreien Arzneien gefunden. Der Investmentgesellschaft Clayton Dubilier & Rice (CD&R) könnte einen kontrollierenden Anteil von 50 Prozent an der Sparte erwerben, teilte Sanofi am Freitagmorgen in Paris mit. Beide Seiten hätten Gespräche über den Einstieg von CD&R bei der Sanofi-Sparte mit dem Namen Opella gestartet.