Vorbehältlich der Zulassung durch die Europäische Kommission, werde man Agamree für Patienten in Europa verfügbar machen, beginnend mit Deutschland anfangs 2024. Im Rahmen einer schrittweisen Lancierung in den wichtigsten europäischen Märkten werde die Einführung in Grossbritannien und Frankreich noch im selben Jahr und in Spanien und Italien anfangs 2025 erfolgen, wird CEO Dario Eklund in der Mitteilung zitiert.