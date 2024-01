Europas grösster Softwarehersteller SAP will mit einem neuen Vorstandsressort die Einführung von Cloudsoftware bei seinen Kunden beschleunigen. Der bisherige Produktvorstand Thomas Saueressig leitet ab April den neuen Bereich Customer Services & Delivery, wie das Dax -Schwergewicht am Dienstag in Walldorf mitteilte. Mit dem neuen Ressort will SAP-Chef Christian Klein Kunden bei der Einführung von Software zur Nutzung über das Netz unterstützen. Ausserdem will Klein die Kundenzufriedenheit mit den Produkten der Walldorfer verbessern.

09.01.2024 13:24