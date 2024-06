Die Hypothekarzinsen haben sich in den vergangenen Monaten kaum bewegt. Die Richtsätze, das heisst die Durchschnittszinsen von über 100 Banken, Versicherungen und Pensionskassen, zeigen nur kleine Schwankungen. Sollte die Schweizerische Nationalbank (SNB) am kommenden Donnerstag nun aber den Leitzins senken, könnte etwas Bewegung in die Saron-Hypotheken kommen.