Dem Labor- und Pharmazulieferer Sartorius macht die Investitionszurückhaltung, insbesondere in China, weiter zu schaffen. So sank der Umsatz im dritten Quartal um 2,1 Prozent auf 793,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Göttingen mitteilte. Dagegen trägt das Effizienzprogramm zunehmend Früchte.