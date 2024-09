Neu werden die Ziele Chur, Davos, Klosters und St. Moritz ins Angebot aufgenommen, womit das so genannte «Swiss Air Rail»-Netz 21 Destinationen umfasst, wie die Fluggesellschaft am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Diese 21 Destinationen können in Verbindung mit einem Swiss-Flug gebucht werden, wobei das Flugticket auch für die Bahnfahrt vom oder zum Flughafen gilt. Fluggäste müssen so nur einmal einchecken und erhalten Boardingpass und Zugbillett von der Swiss.