Am pünktlichsten waren die Züge in der Deutschschweiz (Region Ost 94,3 Prozent Pünktlichkeit, Region Mitte 92,8 Prozent), wie die SBB am Freitag mitteilten. Die Entgleisung eines Güterzugs im Gotthard-Basistunnel im August habe sich im zweiten Halbjahr stark auf die Pünktlichkeit im Personen- und Güterverkehr ausgewirkt.