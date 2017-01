Die Schweiz als Vorbild für den Brexit

"Die Briten sollen sich ein Beispiel daran nehmen, wie klug die Schweiz nationale Souveränität und enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Union verbindet", sagte Schäuble der "NZZ am Sonntag". Premierministerin Theresa May hat jüngst einen "harten Brexit" angekündigt. Dabei würde das Land den EU-Binnenmarkt verlassen, um in der Einwanderungspolitik freie Hand zu haben.

Die Schweiz hat über bilaterale Verträge Zugang zum EU-Binnenmarkt. Statt Quoten für ausländische Arbeitskräfte einzuführen, gewährt das Land eigenen Bürgern bei der Besetzung offener Stellen Vorrang.

An die Adresse der britischen Regierung sagte Schäuble, man müsse die wachsende Verunsicherung in der Bevölkerung ernst nehmen und Notwendigkeiten erklären, statt Illusionen zu wecken, es gebe auch einen leichten Ausweg. "Der Brexit ist längerfristig für Grossbritannien schlecht", sagte der deutsche Finanzminister. "Kurzfristig läuft die Wirtschaft derzeit gut, aber das liegt vor allem daran, dass sich das Pfund abgeschwächt hat. Wir wissen, dass Länder, die auf Abwertungen ihrer Währung setzen, langfristig nicht erfolgreich sind."

(Reuters)