Beim Lift- und Rolltreppenbauer Schindler hat ein nicht-exekutiv tätiges Verwaltungsratsmitglieds im grossen Stil zugekauft. Wie aus einer am Freitag publizierten Offenlegungsmeldung an die Börse SIX hervorgeht, erwarb dieses 605'140 Namenaktien im Gesamtwert von 133,1 Millionen Franken.