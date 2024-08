Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat im zweiten Quartal trotz rückläufiger Ergebnisse etwas besser abgeschnitten als von Analysten befürchtet. Der Umsatz ging um 1,4 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zurück, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Die höheren Kosten durch Tarifabschlüsse und Personalaufbau konnte Jungheinrich zudem nicht ganz kompensieren: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um 2,3 Prozent auf 113 Millionen Euro. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten allerdings mit noch etwas stärkeren Rückgängen gerechnet. Die weiterhin schwache Entwicklung der deutschen Wirtschaft habe sich in den ersten sechs Monaten bemerkbar gemacht, sagt Unternehmenschef Lars Brzoska. Er bestätigte die Jahresziele.