Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will trotz der Proteste der Landwirte an den Kürzungsplänen der Ampel festhalten. «Die Bundesregierung steht dazu», sagte er am Montag nach einem Treffen mit Luxemburgs Premierminister Luc Frieden im Kanzleramt in Berlin. Die Subventionen seien schon seit vielen Jahren kritisiert worden - und bei einem Subventionsabbau gebe es immer Stimmen, die sagen, «aber nicht diese». Nun bleibe die Regierung bei ihrem Vorhaben, das «in sehr kurzer Zeit» im Bundestag zur Abstimmung stehen soll.

08.01.2024 17:53