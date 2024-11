Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei einem Besuch im Ruhrgebiet für den Erhalt der Stahlproduktion in Deutschland eingesetzt. «Stahl muss in Deutschland produziert und verarbeitet werden», betonte der SPD-Politiker und Kanzlerkandidat für die kommende Neuwahl am Donnerstag in Bochum. Daher fördere die Regierung auch den Umstieg in klimafreundliche Produktionen, etwa bei Thyssenkrupp im Ruhrgebiet. «Das verbinden wir dann aber auch mit der Erwartung, dass Produktion und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten werden», folgerte Scholz. Er werde weiter mit dem Stahlunternehmen und der Gewerkschaft daran arbeiten, diese Produktion zu sichern, versprach der Kanzler.