Bundeskanzler Olaf Scholz und Grossbritanniens Premierminister Rishi Sunak haben sich in einem Telefonat über die Lage in der Ukraine ausgetauscht. Sie seien sich einig gewesen, dass «die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg weiter substanziell und nachhaltig unterstützt werden muss», teilte ein Sprecher der Bundesregierung am Freitagabend mit. Die Ukraine verteidigt sich seit bald zwei Jahren gegen Russland.

21.01.2024 16:49