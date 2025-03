Bundeskanzler Olaf Scholz berät sich vor dem EU-Gipfel nächste Woche mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Schwerpunkt des Treffens in Berlin am Dienstagabend (18.00 Uhr) sei neben europäischen Themen unter anderem der Ukraine-Konflikt, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Der EU-Gipfel selbst folgt dann am Donnerstag und Freitag in Brüssel.