Schulz will nicht für SPD-Fraktionsvorsitz kandidieren

Die Erklärung liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatten "Focus Online" und die "Rheinische Post" darüber berichtet. Schulz verweist darin auf ein vertrauliches Gespräch, in dem er Nahles dies bereits vor zwei Wochen mitgeteilt habe.

An seiner Entscheidung habe sich auch nach dem Europawahl-Debakel nichts geändert. Die Haltung des Parteivorstands, nun keine Personaldebatten zu führen, halte er für richtig, schrieb der frühere EU-Parlamentspräsident.

Die Sozialdemokraten hatten bei der Europawahl am Sonntag zweistellig verloren. In Ihrer Hochburg Bremen in Norddeutschland wurden sie zudem bei der Regionalwahl erstmals von den Christdemokraten überholt. Das Debakel hatte eine Diskussion über die politische Zukunft von Partei- und Fraktionschefin Nahles befeuert.

Nahles hatte den Vorsitz der Partei erst im Frühjahr 2018 im Gefolge der aus SPD-Sicht enttäuschenden Bundestagswahl 2017 übernommen. Bei der Wahl im September 2017 war die SPD auf 20,5 Prozent gefallen, bei der Europawahl am Sonntag endete sie bei 15,8 Prozent.

Nahles hatte am Montagabend überraschend angekündigt, sich kommende Woche einer vorgezogenen Neuwahl in der Bundestagsfraktion zu stellen. Der Parlamentarische SPD-Geschäftsführer Carsten Schneider forderte Nahles-Kritiker auf, jetzt Flagge zu zeigen: "Ich kann nur sagen: Entweder Mut haben, selber in den Ring steigen, oder Klappe halten", sagte er im ARD-"Morgenmagazin".

Die SPD brauche vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Osten Deutschlands Klarheit, argumentierte Schneider. "Und da ist das Gegrummel, das auch vor der Europawahl stattgefunden hat, schädlich."

(SDA)