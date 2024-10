Am Vorabend waren zunächst Notrufe wegen eines lauten Knalls in der Strasse im Stockholmer Stadtteil Östermalm eingegangen, in der sich die Botschaft befindet. Bereits in der Nacht schrieb die Polizei, dass Funde darauf hindeuteten, dass die Botschaft von Schüssen getroffen worden sei. Verletzte habe man keine gefunden, festgenommen worden sei noch niemand. Etwa zum selben Zeitpunkt der Notrufe war bekanntgeworden, dass der Iran einen umfassenden Raketenangriff auf Israel gestartet hat.