Tag und Nacht werde das Gelände überwacht, sagte Mayoraz. Die Beobachtenden von Feuerwehr, Armee und Zivilschutz schlagen Alarm, wenn sie zum Beispiel sehen, dass der Pegel der Lonza steigt oder der aufgestaute See schneller abfliesst. So kann talabwärts entsprechend auf die Entwicklungen beim Schuttkegel oder am Berg reagiert werden.