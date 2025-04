Der schwedische Versicherungskonzern Folksam hat seine gesamten Anteile am E-Autobauer Tesla veräussert. Grund dafür sei Teslas Umgang mit den Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten seiner Mitarbeiter, mit denen das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk gegen die Platzierungskriterien der Folksam-Gruppe verstosse, teilte der Konzern in Stockholm mit. Bemühungen, etwas an Teslas Haltung zu ändern, seien erfolglos gewesen, weshalb man die Entscheidung zur Veräusserung getroffen habe. Wie viele Tesla-Anteile Folksam hielt, ging aus den Angaben nicht hervor.