Direkter Einfluss der Zölle limitiert

Was das Thema Zölle betrifft, zeigt er sich wie schon Ende Februar verhältnismässig gelassen. «Wir erzielen gut 25 Prozent unseres Umsatzes in den USA, in den Bereichen Architektur, Display und Kernmaterialien. Davon werden 90 Prozent lokal in unseren vier Werken produziert. Der direkte Einfluss der Zölle auf unser Geschäft ist limitiert.»