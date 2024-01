Am (morgigen) Dienstag werden Li Qiang und der ukrainische Präsident am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos GR erwartet. Selenskyj will dort bilaterale Treffen abhalten mit Vertretungen von EU und Nato. Das Ziel sei es, die Integration der Ukraine in den Euro-Atlantischen Raum voranzubringen, schrieb er auf X (ehemals Twitter). Auch wolle er in Davos Leader und Wirtschaftschefs treffen, mit dem Ziel, die Verteidigungsfähigkeit und Resilienz seines Landes zu stärken.