Mehr offene StellenBeschäftigung steigt im Schlussquartal 2016 leicht

Die Zahl der Beschäftigten stieg im vierten Quartal gegenüber dem entsprechenden Zeitraum 2015 um 0,3 Prozent auf 4,912 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Zugenommen hat die Zahl der Stellen im Dienstleistungssektor mit einem Plus von 0,8 Prozent, während in der Industrie 1,3 Prozent der Jobs verloren gingen.

Die Zahl der offenen Stellen erhöhte sich um 7,8 Prozent auf knapp 52.000. Die Beschäftigungsaussichten schätzt das BFS stabil ein. Der Indikator der Beschäftigungsaussichten rückte leicht um 0,4 Prozent vor.

(Reuters)