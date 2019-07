Schweiz erlebte an vielen Orten eine Tropennacht

Aber auch in Locarno TI (25,8 Grad), Vevey VD (24,8) und St. Gallen (22,7) war es laut Angaben von SRF Meteo vom Donnerstag in der Nacht sehr warm. Vielerorts habe es eine Tropennacht mit deutlich mehr als 20 Grad gegeben. Auf einer Höhe zwischen 700 und 1000 Meter sei es am wärmsten gewesen.

Bei der zweiten Hitzewelle innerhalb von zwei Monaten waren am Mittwoch mehrere Temperaturrekorde gepurzelt. So heiss wie noch nie in diesem Jahr war es mit 38,0 Grad in Sitten VS. Daneben wurden an vier weiteren offiziellen Messstationen Allzeit-Hitzerekorde gebrochen, nämlich in Neuenburg (37,9 Grad), Buchs/Aarau AG (37,0), Scuol GR (33,8) und Moléson FR (26,4).

Am (heutigen) Donnerstag gibt es einen weiteren Hitzetag. Dabei sollen die Temperaturen auf zwischen 32 und lokal 38 Grad klettern. Eine deutliche Abkühlung ist laut Prognosen der Wetterdienste ab Samstag zu erwarten.

(SDA)