Für 2025 erwartet Schweiz Tourismus erneut ein leichtes Wachstum, nicht zuletzt wegen mehreren Grossveranstaltungen. Dazu zählen der Eurovision Song Contest (ESC) in Basel und die Frauenfussball-Weltmeisterschaft in mehreren Städten. Die Nachfrage in Basel wegen des ESC war laut Zürich Tourismus allerdings zuletzt nicht so hoch wie ursprünglich erwartet.