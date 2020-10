Schweiz schliesst mit Peru erstes CO2-Kompensations-Abkommen

"Diese Abkommen dient der Schweiz, es dient Peru - und vor allem ist es gut fürs Klima", lässt sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in einer Mitteilung des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) vom Dienstag zitieren.

Die Umweltministerin hatte die Unterzeichnung des Abkommens zwischen ihrer peruanischen Amtskollegin, Kirla Echegaray Alfaro, und dem Schweizer Botschafter in Peru, Markus-Alexander Antonietti, via Videokonferenz mitverfolgt. Der Bundesrat hatte bereits am 14. Oktober grünes Licht gegeben, das Abkommen soll noch in diesem Jahr in Kraft treten.

(SDA)