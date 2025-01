Der Koalition gehören rund 90 Menschenrechts- und Umweltorganisationen sowie Hilfswerke an. Am Dienstag stellten ihre Vertreterinnen und Vertreter in Bern die Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Grossunternehmen - zum Schutz von Mensch und Umwelt» oder kurz Konzernverantwortungsinitiative den Medien vor.