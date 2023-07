Spanien hat am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Doch die Schweiz scheint nicht auf ihrer Agenda zu stehen. So hat Madrid dem Vernehmen nach keine neue EU-Ratsschlussfolgerungen zur Schweiz geplant. Darin geben die EU-Staaten Leitlinien vor, wie es in der Beziehung Schweiz-EU weiter gehen soll.

02.07.2023 13:32