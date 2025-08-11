Die zusätzlichen Sonderverträge mit Grossbritannien seien fest in Planung - wenn möglich noch in diesem Jahr. Der Schweizer Aussenminister betonte, dass der Bundesrat den Kontakt zum viertwichtigsten Handelspartner der Schweiz noch besser und intensiver pflegen wolle.
Es sei ein «Schritt in die richtige Richtung», sagte Cassis auf die Frage nach seinen Erwartungen bezüglich des geplanten Treffens von US-Präsident Donald Trump mit dem Kremlchef Wladimir Putin im nördlichen US-Bundesstaat Alaska am Freitag.
Der Grund für das Treffen der beiden Aussenminister in Locarno sei das 100-Jahre-Jubiläum der Friedenskonferenz, sagte Ignazio Cassis an der kurzen Medienkonferenz am Rande der «Giornata della Diplomazia» des Filmfestivals. Zudem gebe es durchaus Parallelen zur politischen Situation von 1925.
