Der Bund bewertete die bisherige Zusammenarbeit mit den USA bei der Berufsbildung positiv. So hätten mehrere US-Bundesstaaten am Schweizer Modell orientierte Initiativen zur Förderung der Berufsbildung ins Leben gerufen. Zudem würden die von Schweizer Firmen in den USA angebotenen Lehrstellen einen wesentlichen Beitrag zur Bekanntheit des Schweizer Berufsbildungsmodells in den USA leisten.