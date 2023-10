Das für Donnerstag in Tel Aviv geplante EM-Qualifikationsspiel zwischen der Schweiz und Israel stand am Sonntag weiterhin in Schwebe. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) habe mit Bestürzung von der Situation in Israel Kenntnis genommen, teilte er am Samstag mit. Die Entscheidung, ob das Spiel stattfinden kann, liegt bei der Uefa. Es war geplant, dass sich das Schweizer Team am Montag in Zürich trifft, um am Dienstag abzureisen.