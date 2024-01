Den israelischen Vorwürfen zufolge sollen zwölf UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen in die Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres verwickelt zu sein. Der Uno-Generalsekretär António Guterres kündigt eine Untersuchung an und zeigt sich entsetzt über die Vorwürfe. Auf welche Art die Mitarbeiter möglicherweise an dem Hamas-Massaker in Israel beteiligt waren, teilte die Uno zunächst nicht mit.