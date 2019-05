Schweiz will Gesundheit von Menschen in Krisenregionen verbessern

Gerade wenn in Ländern bewaffnete Konflikte lange andauerten, werde die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung eingeschränkt, sagte Bundesrat Alain Berset am Montag in seiner Rede zur Eröffnung der 72. Weltgesundheitsversammlung der WHO in Genf. Das gelte auch bei anderen Notsituationen. So seien etwa jedes Jahr durchschnittlich 350 Millionen Menschen von Naturkatastrophen betroffen.

Die Ansätze, wie die Gesundheitssysteme aufrecht gehalten oder auf Krisen vorbereitet werden, müssten verbessert werden. Berset nimmt daher mit den Gesundheitsministern von Afghanistan und der Zentralafrikanischen Republik an einer "Partnerschaft zur Stärkung von Gesundheitssystemen in Notsituationen" teil.

Niemand dürfe allein gelassen werden, sagte Berset weiter. Es sei ein Muss, dass die verschiedenen Uno-Organisationen und andere Partner stärker zusammenarbeiteten. Mit der Digitalisierung und neuen technischen Möglichkeiten seien mehr denn je Möglichkeiten und Mittel vorhanden, um eine umfassende Gesundheit für alle zu sichern. "Handeln wir so, dass sie Realität wird", sagte Berset in seinem Eröffnungs-Plädoyer der Versammlung.

Die Weltgesundheitsversammlung ist das oberste Entscheidgremium der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Delegierten der 194 WHO-Mitgliedstaaten treffen sich jährlich im Mai in Genf, um die thematische, finanzielle und organisatorische Ausrichtung und die zukünftigen Programme zu definieren. Mehr als 4000 Personen nehmen teil.

Im Mittelpunkt des Treffens, das bis am 28. Mai dauert, steht neben der allgemeinen Gesundheitsversorgung mit einem besseren Zugang zu medizinischen Leistungen das Zweijahresbudget 2020-2021 im Zentrum. Damit sollen die Ziele der WHO erreicht werden, wie etwa ein verbesserter Zugang zur Grundversorgung, ein wirksamer Schutz vor gesundheitlichen Notlagen sowie generell ein gesünderes Leben.

Zudem soll am Treffen über die laufenden institutionellen Reformen der WHO sowie über deren stärkere Einbindung in das Uno-System gesprochen werden. Berset wird ausserdem Gesundheitsministerinnen und -minister etwa aus Botswana, dem Iran, Kolumbien oder den Niederlanden treffen.

