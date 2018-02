Schweizer Aktien legen im Fahrwasser der Wall Street zu

Das Geschäft verlief laut Händlern eher in ruhigen Bahnen. Die Anleger wollten die Veröffentlichung der zahlreichen Firmenbilanzen in den kommenden Tagen abwarten. Zudem steht am Dienstag der erste Auftritt von Jerome Powell als neuem US-Notenbankchef bevor.

Der Leitindex SMI stieg um knapp 0,9 Prozent auf 9025 Zähler. Erstmals seit dem 7. Februar überwand der SM damit die Marke von 9000 Zählern.

"Der Rauch der Korrektur hat sich zwar verzogen, aber ob sie vorbei ist, werden wir erst später wissen", sagte ein Börsianer. Hauptgesprächsthema am Markt bleiben die Zinsen. "Nach wie vor ist die Rendite des zehnjährigen US-Treasury Bonds der Richtungsanzeiger", sagte ein Händler. Wenn die Rendite die Marke von drei Prozent übersteige, könnte dies zu einer Neubewertung an den Märkten führen. "Dann wäre die Treasury Bond-Rendite eine Alternative zur Dividendenrendite." Derzeit wirft der "Zehnjährige" eine Rendite von 2,84 Prozent ab. In der Vorwoche waren es kurzzeitig 2,95 Prozent.

Die Nervosität habe sich wieder etwas gelegt. Die US-Notenbank Fed rechnet gemäss ihrem Halbjahresbericht an den US-Kongress zur Geldpolitik derzeit nicht mit grossen Gefahren für ihre Politik der behutsamen Zinserhöhungen. Die meisten Volkswirte gehen nun weiterhin von drei Zinserhöhungen aus.

Am Dienstag veröffentlicht der Lebensversicherer Swiss Life und am Donnerstag der Personalvermittler Adecco seine Zahlen. Swiss Life und Adecco gewannen 0,7 und 0,4 Prozent. Zudem werden die Ergebnisse zahlreicher Firmen aus der zweiten Reihe aus dem Immobilien-, Industrie- und Transportbereich erwartet.

Die Aktien von Zurich Insurance waren 0,5 Prozent höher. Der Versicherer übernimmt das Lateinamerika-Geschäft des australischen Versicherers QBE für 409 Millionen Dollar. Damit wird Zurich eigenen Angaben zufolge Marktführer in Argentinien und die Nummer drei in Ecuador.

Die Aktie von Sika gewann 1,7 Prozent auf 7850 Franken. Der Bauchemiekonzern hatte am Freitag den Jahresbericht vorgelegt. Kepler Cheuvreux hob das Kursziel auf 9200 von 9000 Franken.

Von den als wenig konjunkturabhängig geltenden Werten waren die Pharmaschwergewichte Novartis um 1,4 Prozent höher und Roche 0,6 Prozent fester. Der Lebensmittelriese Nestle wurde um 1 Prozent höher bewertet.

Die Finanzwerte legten meist zu. Die Grossbank Credit Suisse gewann 0,6 Prozent und UBS 0,7 Prozent an Wert. EFG International, die am Mittwoch über 2017 Rechenschaft ablegt, stiegen um 1,3 Prozent.

Am breiten Markt fielen die Titel von AMS mit einem Minus von 1,8 Prozent auf. Der Spezialchip- und Sensorenproduzent will sich mit einer Privatplatzierung 600 Millionen Euro holen. Die vorrangige, unbesicherte und unverzinste Wandelanleihe soll eine Laufzeit von sieben Jahren haben. Das Papier könne in neue Inhaberaktien des Chip- und Sensorherstellers getauscht werden und entspreche rund 5,1 Prozent des aktuellen Grundkapitals. Händler verwiesen auf die dadurch drohende Kapitalverwässerung.

Fünf Prozent höher notierten Orascom. Der Bau- und Hotelkonzern hat nicht zum Kerngeschäft gehörende Geschäfte verkauft und will die Schulden um 55,2 Millionen Franken senken und 33,3 Millionen Zinsen einsparen.

Temenos gewannen 6,1 Prozent. Die Bank Vontobel hob das Kursziel auf 166 von 130 Franken.

(Reuters)