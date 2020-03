Schweizer Aktienmarkt zeigt im frühen Handel Stabilisierung

Hierzulande zeigt der Schweizer Leitindex SMI im frühen Handel jedenfalls eine deutliche technische Gegenbewegung. Und auch die US-Futures stehen klar im Plus.

Wie nachhaltig die Erholung ist, muss sich allerdings zeigen. Die meisten Marktbeobachter glauben jedenfalls nicht daran, dass die Verkaufswelle bereits vorbei ist. "Wann endet der Ausverkauf - Das ist jetzt die grosse Frage", meinte denn auch ein Händler.

Dass der US-Markt am Vortag nur mit einer kurzen Erholung auf die neuen Krisenmassnahmen der amerikanische Notenbank Fed reagiert hatte, sei jedenfalls kein gutes Zeichen. Der Dow Jones schloss 10 Prozent tiefer und erlebte damit den grössten prozentualen Absturz seit über 30 Jahren. Viele Analysten zeigen sich nicht überrascht, dass die jüngsten Massnahmen von EZB und Fed den Absturz bisher nicht stoppen konnten: "Eine Pandemie kann man nicht mit geldpolitischen Massnahmen bekämpfen", sagte einer. Zumindest brauche es koordinierte fiskal- und geldpolitische Massnahmen im grossen Stil. Aber vermutlich müsse erst das Coronavirus abflauen, bis es zu einer grösseren Gegenbewegung komme.

Der SMI notiert um 10. 15 Uhr 1,9 Prozent im Plus auf 8'428 Punkten. Auch die anderen europäischen Märkte stehen klar im Plus: Der deutsche Dax gewinnt 1,0 Prozent, der französische CAC 40 legt um 1,5 Prozent und der britische FTSE 100 um 2,2 Prozent zu.

Bei den Schweizer Einzeltitel liegen die beiden Pharmawerte Novartis (+4,1%) und Roche (+4,0%) vorne. Letztere profitieren auch davon, dass dem Konzern ein erster Durchbruch in der schnellen und breiten Diagnose des neuartigen Coronavirus gelungen ist. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Cobas SARS-CoV-2-Test eine Notfall-Zulassung erteilt. "Alles was gegen Corona helfen könnte, wird nur so aufgesogen", meinte ein Händler dazu.

Die am Vortag stark in Mitleidenschaft gezogenen Aktien der Grossbanken UBS (+0,2%) und CS (-0,5%) kommen dagegen nicht vom Fleck.

(SDA)