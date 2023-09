Mit 18'977 lag die Zahl der Neuzulassungen um 15,8 Prozent über dem Wert von August 2022, wie der Importverband Auto Schweiz am Freitag mitteilte. Von Januar bis August lagen die Neuzulassungen um 13,9 Prozent höher als im Jahr zuvor. Damit hält die Erholung in der Branche verglichen mit dem Vorjahr im zwölften Kalendermonat in Serie an.