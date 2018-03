Schweizer Börse tritt auf der Stelle

Der SMI notierte gegen Mittag um 0,5 Prozent tiefer mit 8828 Punkten. Das Kursminus war vor allem der Dividendenausschüttung beim SMI-Schwergewicht Roche von 8,30 Franken je Titel geschuldet. Der breite und dividendenbereinigte SPI<.SSHI war mit 10.286 Zählern stabil.

Der Volatilitätsindex, der Rückschlüsse auf die Anlegerstimmung ermöglicht, notierte praktisch unverändert. "Das könnte sich aber spätestens am Freitag ändern", sagte ein Händler. Dann laufen am "Hexensabbat" an der Eurex Optionen und Futures auf Aktien und Indizes aus. Dabei kann es immer wieder zu heftigen Kursausschlägen kommen. "Bisher sehen wir noch nicht, in welche Richtung es geht", sagte ein Händler.

Die SNB hält wie erwartet an der Negativzinspolitik fest. Sie belässt das Zielband für den Referenzzins Dreimonats-Libor am Donnerstag bei minus 1,25 bis minus 0,25 Prozent. Banken müssen für ihre Sichtguthaben bei der SNB weiterhin einen Strafzins von 0,75 Prozent bezahlen.

Die SNB werde kaum vor der Europäischen Zentralbank von ihrem geldpolitischen Kurs abrücken, sondern dürfte erst wenn die Währungshüter der Euro-Zone ihr Anleihenkaufprogramms im Herbst abgeschlossen haben, tätig werden. "Sie sollte in etwa zur selben Zeit aktiv werden wie die EZB, vielleicht sogar ein bisschen früher, falls der Euro auf über 1,20 Franken steigt", sagte von Fernando Martin da Silva, Chefstratege bei der Waadtländer Kantonalbank.

Der Risikoappetit der Marktteilnehmer werde weiterhin von der Angst vor einem globalen Handelskrieg gedämpft, hiess es weiter. Am Nachmittag werden in den USA neben dem Wochenbericht vom Arbeitsmarkt die Konjunkturindizes für die Grossräume Philadelphia und New York veröffentlicht. Sie könnten Hinweise auf Tempo und Ausmaß der erwarteten US-Zinserhöhungen liefern.

Von den 20 Bluechips des SMI legten 13 zu und fünf schwächten sich ab. Die Kursänderungen beliefen sich auf weniger als ein Prozent. Die Aktien der Banken Credit Suisse und UBS gewannen 0,3 Prozent. Bei den Versicherern beliefen sich die Kursgewinne auf gut ein halbes Prozent.

Uneinheitlich waren die Titel zyklischer Firmen: ABB, LafargeHolcim und die Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch legten zu, Adecco, Geberit und Sika ermässigten sich.

Am breiten Markt stachen die Aktien von Dufry mit einem Minus von 6,4 Prozent hervor. Die Reisedetailhandelsfirma hat zwar den Gewinn auf 56,8 Millionen Franken vervielfacht und will wieder eine Dividende ausschütten. Damit habe Dufry die Anlegererwartungen aber nicht erreicht, hiess es am Markt. Zudem bestehe Unsicherheit über die Höhe der Dividende.

Die Aktien von Vifor und U-blox wurden deutlich höher bewertet. Beide Firmen haben mit ihrem Ergebnis 2017 die Erwartungen übertroffen.

Die Aktien von Meyer Burger gewannen drei Prozent. Händler sprachen von Käufen vor der Veröffentlichung der kommende Woche erwarteten Ergebnisse. Zudem hält der Asset Manager BlackRock gemäss einer Pflichtmitteilung der Schweizer Börse einen Anteil von über drei Prozent. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Oliver Hirt)

(Reuters)