US-Präsident Trump will Einfuhren aus der EU ab dem 1. August nun mit einem Zoll von 30 Prozent belasten, wie er am Samstag bekanntgab. Das war eine negative Überraschung. Eigentlich war nach wochenlangen Verhandlungen eine baldige Vereinbarung zur Entschärfung des Handelskonflikts erwartet worden. In der Schweiz geht derweil das Warten auf den Zollbrief aus den USA weiter.