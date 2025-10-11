Preis für Rindfleisch steigt

Die Preise für die essenziellen Lebensmittel einer Burger-Kette sind zuletzt gestiegen. Die höheren Preise für Rindfleisch habe das Unternehmen bisher nicht auf die Kundschaft abgewälzt. «Aber wenn die Rindfleischpreise weiterhin so stark steigen, müssen wir reagieren», sagte Engels. Ein weiterer Preistreiber sei die magere Kartoffelernte von letztem Jahr, welche die Preise für Pommes frites nach oben gedrückt habe.