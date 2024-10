Der Dienstleistungs-PMI schwankte in den letzten zwei Quartalen um die 50-Punkte-Marke, was gegenüber dem Jahresbeginn eine Verschlechterung der Konjunktur im Dienstleistungssektor bedeute, schreiben die Ökonomen der UBS. In der Industrie hingegen scheine, nach der deutlichen Verbesserung des Industrie-PMIs in den letzten zwei Monaten, eine Stabilisierung in Griffweite gerückt zu sein.